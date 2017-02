Sibirische Tiger in China sind füllig wie runde Tiere aus Pixar-Trickfilmen [FOTOS]

© AsiaWire Runde Tiere aus Pixar-Trickfilmen sind wahr - sibirische Tiger in China sind füllig geworden

Nutzer der sozialen Netzwerke bewundern sibirische Tiger, die in einem Naturpark in der ostchinesischen Provinz Heilongjiang leben. Diese Wildtiere haben nämlich stark zugenommen. Man spekuliert, dass es mit dem tüchtigen Feiern des chinesischen Neujahrs am 28. Januar zusammenhängt.