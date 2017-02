Donald Trump findet US-Gerichte politisiert

In seiner Rede vor Mitarbeitern der Institutionen der Rechtspflege und Strafverfolgungsbehörden hat der US-Präsident Donald Trump das Gerichtssystem im Lande im Kontext seines Einreiseverbots ausgewertet. "Ich will und werde das Gericht voreingenommen nicht nennen. Und wir haben den Beschluss noch nicht. Aber die Gerichte erscheinen so politisiert , und es wäre für unser Gerichtssystem so ausgezeichnet, wenn sie Dokumente lesen und das Nötige tun könnten", zitiert ihn RIA Nowosti.