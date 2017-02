Volkswagen schenkt Putin ein Auto

© kremlin.ru Volkswagen schenkt Putin ein Auto

Am Mittwoch traf sich der russische Präsident Wladimir Putin mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Matthias Müller. Müller betonte, dass sein Unternehmen seit über zehn Jahren die Wagen in Russland herstellt und dass die Investitionen dabei fast zwei Milliarden Euro betragen haben. Putin merkte an, dass ungefähr jedes zehnte Auto, das in Russland verkauft wird, ein VW ist. Als Höflichkeitsgeste schenkte Müller dem Präsidenten ein silbernes Miniatursammelauto, meldet RenTV.