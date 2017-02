16 Menschen verletzt nach Explosion an Müllverwertungsfabrik nahe Paris

© Twitter 16 Menschen verletzt nach Explosion an Müllverwertungsfabrik nahe Paris

In einem Vorort von Paris ist ein Abfallverarbeitungswerk explodiert, berichtet Le Parisien. Der danach entstandene Brand konnte zeitnah gelöscht werden. Alle 43 Mitarbeiter der Fabrik wurden aus dem Gebäude evakuiert, davon wurden 16 verwundet und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ein Verletzter befindet sich momentan in äußerst kritischen Zustand.