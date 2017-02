Ukrainischer Parlamentarier bemalt Berliner Mauer in Kiew als Protest gegen deutschen Botschafter

Der Abgeordnete des ukrainischen Parlaments vom Block Petro Poroschenko, Alexei Gontscharenko, hat mit einer Farbsprühdose das Fragment der Berliner Mauer nachbearbeitet, das an der deutschen Botschaft in Kiew ausgestellt ist. Mit der Aufschrift "Nein!" äußerte er seine Unzufriedenheit mit dem Standpunkt des deutschen Chefdiplomaten in der Ukraine, Ernst Reichel, in der Donbass-Problematik.