Explosion im Chemiewerk in Valencia - 3.000 Menschen evakuiert

In einem chemischen Betrieb in Paterna in der spanischen Provinz Valencia ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Derzeit versuchen 53 Feuerwehrleute mit 23 Wagen die Flamme unter Kontrolle zu bringen. Augenzeugen zufolge erschien die Flamme noch vor der Explosion.