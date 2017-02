Zehnjähriges Mädchen rettet fünf Kinder aus Brand

Im russischen Gebiet Belgorod hat ein zehnjähriges Mädchen namens Julia ihre zwei Brüder und drei Schwester aus dem brennenden Haus geborgen. Das teilte die regionale Abteilung des russischen Katastrophenschutzministeriums mit. Das Mädchen hält dies aber für keine Heldentat.

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Teterewino im Viertel Prochorowskij. Sechs Kinder und ihre Eltern wohnten in einem Haus mit Ofenheizung. Am Tag des Brandes beauftragte die Mutter ihre 10-jährige Tochter, auf ihre jüngeren Geschwister zu achten, während sie weg ist. Als der Brand in der Küche ausbrach, zerschlug Julia das Fenster mit ihrer Faust und brachte die Geschwister heraus. Das Haus wurde durch Flammen völlig zerstört, dank den Handlungen der jungen Heldin wurde aber niemand verletzt.