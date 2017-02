Piraten in Nigeria überfallen deutsches Schiff und nehmen Russen und Ukrainer als Geisel

Quelle: Reuters Piraten in Nigeria nehmen russische Seeleute als Geisel

Am Mittwoch haben Piraten in Nigeria einen deutschen Frachter angegriffen und sieben russische Seeleute sowie einen Ukrainer gefangengenommen. Das gab die Agentur RIA Novosti unter Berufung auf den Vertreter der Unternehmensgruppe Briese, Raymond Fisch, bekannt. “Acht Menschen befinden sich jetzt in Gefangenschaft“, erklärte er. „Bis jetzt haben wir keine weiteren Informationen”.