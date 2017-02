Behörden der VR Donezk wollen Attentäter von Giwi ermittelt haben

Die Staatsanwaltschaft der selbstproklamierten Volksrepublik Donezk hat mitgeteilt, dass die Sicherheitsbehörden die mutmaßlichen Mörder von Michail Tolstych, dem Kommandeur des Bataillons „Somalia“, ermittelt haben. „Dieser Terrorakt und der vorherige Mord an Arseni Pawlow („Motorola“ - RT) stehen miteinander in Verbindung. Die Hintermänner sind ukrainische Geheimdienste, die darauf hinarbeiten, die Lage in der Republik zu destabilisieren“, so die Staatsanwaltschaft.