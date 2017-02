Chinas Außenministerium ruft Washington auf, sich an Geschichte des Zweiten Weltkrieges zu erinnern

Die USA sollten sich die Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Erinnerung rufen. Das hat der chinesische Außenminister Wang Yi erklärt. Das ist eine Reaktion auf die letzten Aussagen von US-Beamten in Bezug auf die umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer. Yi merkt an, dass gemäß den Kairoer und Potsdamer Erklärungen Japan verpflichtet war, die eroberten Territorien an China zurückzugeben, wozu auch die Spratly-Inseln gehören.