Ukrainisches Parlament will deutschen Botschafter wegen seiner Erklärung über Donbass boykottieren

Die Chefin des Ausschusses für Außenbeziehungen bei der Werchowna Rada der Ukraine, Anna Gopko, hat das Parlament aufgerufen, den Botschafter Deutschlands, Ernst Reichel, mit Boykott zu belegen. Man soll auch den Empfang in der deutschen Botschaft anlässlich des Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht besuchen. Sie verlangte ferner, dass das Außenministerium den Botschafter unverzüglich einbestellt, "um seine Widerlegung dieser Aussage zu hören".

Gopko zufolge können Reichels Worte den offiziellen Standpunkt Berlins nicht äußern. Am Dienstag bemerkte der deutsche Botschafter in der Ukraine in einem Interview mit RBK Ukraina, dass die Wahlen in den selbst proklamierten Volksrepubliken Donezk und Lugansk stattfinden können, "ohne dass über den Stadterwaltungsgebäuden von jeder Stadt ukrainische Fahnen aufgehängt werden". Die Wahlen in den Republiken sind auch in den Minsker Vereinbarungen vorgesehen