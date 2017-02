IS-Terroristen aus Europa lassen sich krankschreiben, wenn sie nicht kämpfen wollen

Quelle: Reuters IS-Terroristen aus Europa lassen sich krankschreiben, wenn sie nicht kämpfen wollen

Ausländische Söldner der Terrormiliz "Islamischer Staat" weigern sich, an den Einsätzen teilzunehmen, mit der Begründung, dass sie sich nicht wohl fühlen. Das erfuhr die irakische Regierungsarmee, als sie einen IS-Stützpunkt in Mossul eroberte und dort ein Dokument fand, in dem von 14 "problemhaften" Kämpfern die Rede ist. Zum Beispiel wollte ein Franzose algerischer Herkunft unter dem Vorwand nach Hause zurückkehren, dass er krank sei, konnte aber kein ärztliches Gutachten vorlegen.