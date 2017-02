Abenteurer aus Sankt Petersburg läuft um die Welt in knapp zwei Jahren für über 15.000 Euro

Der ehemalige Geher Sergej Lukjanow hat über 23.000 Kilometer in 22 Monaten zu Fuß zurückgelegt, meldet RIA Nowosti. Er startete aus seiner Heimatstadt Sankt Petersburg am 1. April 2015 und kehrte am 4. Februar wieder zurück. Auf dem Weg besichtigte er unter anderem den Austragungsort der 31. Olympischen Spiele, Rio de Janeiro. „Während meiner Reise besuchte ich 21 Länder. Wie viel ich ausgegeben habe, weiß bestimmt meine Frau - etwa eine Million Rubel (über 15.000 Euro)“, erzählte er.