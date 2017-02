Estnische und US-Militärangehörige beginnen Fußmarsch entlang der Grenze zu Russland

Rund 200 Militärangehörige des Aufklärungsbataillons der estnischen Streitkräfte und des 503. US-Kavallerie-Regiments fangen am Dienstag einen dreitägigen Fußmarsch im Nordosten Estlands an der Grenze zu Russland an. Der Marsch soll im Dorf Voka beginnen, das die Militärs mit Fahrzeugen aus der Garnisonsstadt Tapa erreichen werden, berichtet der Pressedienst der estnischen Streitkräfte gegenüben Interfax. Danach werde die Kampagne zu Fuß fortgesetzt.