Al-Nusra bildet Koalition gegen ehemalige Waffenbrüder nach Syrien-Friedensverhandlungen in Astana

Quelle: Reuters Al-Nusra bildet Koalition gegen ehemalige „Waffenbrüder“ nach Syrien-Friedensverhandlungen in Astana

Die Terrormiliz Dschabhat Fatah asch-Scham (ehemals al-Nusra-Front) hat eine neue Koalition geschaffen, die den Kampf gegen andere Gruppierungen, nach deren Teilnahme an den Friedensgesprächen zu Syrien in Astana, führen soll. Dies teilte der Botschafter Russlands in Syrien Alexander Kinschtschak mit. „Nach dem Treffen in Astana haben die al-Nusra-Terroristen die radikalsten Dschihadisten zusammengebracht und massive Kampfhandlungen gegen ihre ehemaligen 'Waffenbrüder' angesetzt“, erklärte er.