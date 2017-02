Terroristen locken Flüchtlingskinder mit Essen und Geld zum IS-Beitritt

Die Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ versuchen in der letzten Zeit, mehr Flüchtlingskinder in ihre Reihen zu gewinnen. Das berichtet The Independent unter Berufung auf einen Bericht der antiextremistischen Institution Quilliam Foundation. Demnach kommen die schlechten Lebensbedingungen der jungen Migranten den Terroristen zupass: Sie bieten Kindern Essen und Geld.