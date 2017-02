US-Kongress berät Einführung neuer antirussischer Sanktionen wegen Lage in Awdijiwka

Quelle: www.globallookpress.com US-Kongress besteht auf Einführung neuer antirussischer Sanktionen wegen Lage in Awdijiwka

Die USA könnten neue Sanktionen gegen Russland wegen der Eskalation des Konflikts in der Ostukraine verhängen. Unter anderem macht Washington Moskau für Artilleriebeschüsse in der von den ukrainischen Streitkräften kontrollierten Ortschaft Awdijiwka verantwortlich. Die Initiative wurde in einem Resolutionsprojekt vorgestellt, welches von vier Republikanern ins US-Repräsentantenhaus eingereicht worden ist, die vermutlich mit der ukrainischen Lobby in Washington verbunden sind.