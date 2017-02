Anti-Terror-Razzien in Türkei - Zahl der Festgenommenen auf 750 gestiegen

Quelle: www.globallookpress.com

Bei einer großen Polizeioperation wurden am Wochenende in der Türkei fast 750 Personen in Gewahrsam genommen. Ihre möglichen Verbindungen mit der Terrorgruppe "Islamischer Staat" werden ermittelt. Die Razzien wurden in 29 Provinzen des Landes durchgeführt, berichtet Associated Press unter Berufung auf das Innenministerium der Türkei. Unter den Festgenommen seien 440 Ausländer. Unter ihnen gäbe es auch deutsche IS-Anhänger aus Bremen und Hamburg, berichtete FAZ am Sonntag.