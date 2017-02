Unbekannte sprengen Auto des Stadtpolizeichefs in Schweden in die Luft

Quelle: www.globallookpress.com Schweden: Unbekannte sprengen Auto des Stadtpolizeichefs von Uppsala in die Luft (Symbolbild)

In der Nacht zum Montag, dem 6. Februar, haben Unbekannte den Wagen des Polizeichefs der Stadt Uppsala nahe Stockholm in die Luft gesprengt. Das gab die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den schwedischen Fernsehsender CBT bekannt. Das Auto war in der Nähe eines Einfamilienhauses in Stockholms Vorort geparkt.