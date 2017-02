Kreml ruft Fox-News-Moderator zu Entschuldigung für Putin-Schmähung als "Killer" auf

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hat den Moderator des US-Senders Fox News, Bill O'Reilly, dazu aufgefordert, sich für seine Äußerungen über Wladimir Putin zu entschuldigen. "Wir finden diese Worte des Fox-News-Korrespondenten unzulässig und beleidigend", so Peskow. "Natürlich möchten wir gerne eine Entschuldigung an den Präsidenten vonseiten eines so angesehenen Unternehmens [Fox News; RT] erhalten", sagte er.