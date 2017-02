USA sind besorgt wegen Chinas Kontaktsuche zu Außerirdischen

Der Ex-Chef des Verwaltungsrates des US-Instituts SETI, John Gertz, hat seine Besorgnis wegen der Teilnahme Chinas an einem gleichnamigen Projekt sowie am Programm METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) geäußert, welches Sendung von Signalen an angebliche extraterrestrische Zivilisationen vorsieht. Der entsprechende Artikel wurde auf dem Portal arXiv.org veröffentlicht. Gertz zufolge sei die Sendung von Signalen an Außerirdische, falls sie existieren, bedrohlich für die Menschheit.