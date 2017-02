Donald Trump: Viele Menschen kamen wegen Fehler der USA um

Quelle: Reuters

Der neue US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die Fehler der USA vielen Menschen ihr Leben gekostet haben. „Schauen Sie, was wir gemacht haben. Wir haben viele Fehler gemacht. Ich war gegen den Krieg im Irak von Anfang an“, so der US-Staatschef im Interview mit dem TV-Sender Fox News. „Viele Menschen wurden getötet. Es gibt viele Killer überall, glauben Sie mir“, so Trump.