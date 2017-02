Regierung Rumäniens hebt Dekret zur Lockerung des Anti-Korruptionsgesetzes auf

Quelle: Reuters Regierung Rumäniens hebt Dekret zur Lockerung des Anti-Korruptionsgesetzes auf

Die rumänische Regierung hat auf die Idee verzichtet, die Strafverfolgung von Korruption bei Politikern zu beschränken. Den Beschluss traf sie in einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag, gab ein Sprecher der Behörde bekannt. Hunderttausende Bürger des Landes hatten in der letzten Zeit gegen die Initiative protestiert.