Qatar Airways weiht die längste Beförderungsroute der Welt ein

Quelle: Reuters Boeing 777-200LR (longer range) Worldliner

Die Maschine der Luftfahrtgesellschaft Qatar Airways ist am Sonntag aus der katarischen Hauptstadt Doha nach Auckland in Neuseeland gestartet. Der Hinweg muss etwa 16,5 Stunden und der Rückweg genau 17,5 Stunden in Anspruch nehmen. Die neue Verbindung mit einer Boeing-777-200LR ist umsteigefrei. Diese Hin- und Rückflugroute wird im Segment mit ihren 29.066 Kilometern die längste weltweit sein.