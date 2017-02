Berufungsgericht lehnt Antrag auf Wiedereinsetzung des US-Einreiseverbots ab

In den USA hat ein Berufungsgericht den Antrag des Justizministeriums abgelehnt, die Entscheidung des Bundesrichters der Stadt Seattle über den Stopp des Einreiseverbots von Präsident Trump aufzuheben. Dies meldet Reuters am Sonntag. Die Klage sei am Vortag eingereicht worden. Das Staatsoberhaupt war sicher, dass seine Administration den Streit gewinnt.