Flugzeug-Bewegung britischer Regierungschefin in Echtzeit Online verfügbar

Quelle: Reuters Position der Maschine der britischen Regierungschefin May in Echtzeit online verfügbar

Terroristen können die Flugrouten des Flugzeugs der britischen Premierministerin Theresa May frei online verfolgen. Die Transponder des Jets senden Daten über seinen Standort, Geschwindigkeit und Flughöhe unverschlüsselt, was ihn zum „fliegenden Ziel“ macht, berichtet die Zeitung Mail on Sunday. Normalerweise sind die Informationen über diplomatische, Regierungs- und Militärflugzeuge im Unterschied zur zivilen Luftfahrt nicht allgemein zugänglich.