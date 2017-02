60 Terrorverdächtige bei Anti-Terror-Razzia in Ankara festgenommen

Am Sonntagmorgen wurde in Ankara eine Sonderoperation zur Festnahme von potentiellen Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ durchgeführt. Dabei wurden 60 Menschen dingfest gemacht, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Mehrheit der Festgenommenen seien Ausländer. Die Polizei habe ihre Razzien auch in Istanbul, Kocaeli und Izmir durchgeführt. In der letzten Stadt seien acht Terrorverdächtige festgenommen worden.