Polnische Archäologen behaupten, das Bernsteinzimmer gefunden zu haben

Polnische Forscher nehmen an, dass das Bernsteinzimmer sich in den unterirdischen Tunneln bei dem Schloss in der Stadt Pasłęk befinden könnte. Bei den Untersuchungen mit Hilfe von tomographischen Geräten und Radaranlagen im Herbst 2016 wurde eine gewisse Anomalie festgestellt, berichtet der TV-Sender TVN24. Sie könnte ein Beweis dafür sein, dass zwischen dem Schloss und der benachbarten Bartholomäuskirche ein unterirdischer Tunnel existiert, wo das "achte Weltwunder" gelagert bleiben kann.