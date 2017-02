„Theresa May, schäm' dich!“ – Tausende Londoner protestieren gegen Trumps Besuch

Am Samstag fanden in der britischen Hauptstadt zahlreiche Kundgebungen im Zeichen des Protests gegen den bevorstehenden Staatsbesuch Donald Trumps im Sommer dieses Jahres statt, teilt Associated Press mit. Die Demonstranten marschierten vom Gebäude der US-Botschaft in London in Richtung des britischen Parlaments und riefen regierungskritische Parolen. Die Protestler skandierten unter anderem: „Theresa May, schäm' dich!“