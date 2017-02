Wagen des Volksmiliz-Chefs von Lugansk explodiert – zwei Todesopfer

Am Samstag um 7:50 Uhr Ortszeit wurde ein Fahrzeug der Marke Toyota in der Stadtmitte von Lugansk in die Luft gesprengt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, einschließlich des Leiters der Volksmiliz der selbsternannten Volksrepublik Lugansk, Oleg Anaschtschenko, bestätigte der Pressedienst der Volksrepublik Lugansk. Der Vorfall wird von den örtlichen Behörden offiziell als Terrorakt eingestuft.