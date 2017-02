Kolumbien: Verhafteter 17-jähriger soll 30 Morde begangen haben

© Twitter Kolumbianische Polizei verhaftet 17-jährigen Verdächtigen in mehr als 30 Mordfällen

In der kolumbischen Stadt Cali haben Sicherheitskräfte einen 17-jährigen festgenommen. Wie Associated Press berichtet, werden ihm mindestens 30 Mordfälle vorgeworfen. Die Fahndung nach dem Minderjährigen mit dem Spitznamen Frijolito dauerte insgesamt vier Monate. Laut Angaben der Behörden soll er seinen ersten Mord mit zwölf Jahren begangen haben. Später habe Frijolito seine eigene Clique gegründet, die sich durch Drogenhandel finanzierte und die Stadt in Angst hielt.