Eminem beschimpft Trump und verspricht seinen Untergang

In seinem neuen gemeinsamen Track mit dem Rapper Big Sean hat der US-Musiker Eminem sich über die Politik des jüngst angetretenen Präsidenten Donald Trump in scharfen Ausdrücken empört. „Ich werde seine ganze Bande untergehen lassen“, singt er im Lied „No Favors“ und benutzt dabei ein Schimpfwort, teilt The Hollywood Reporter mit. Der Song wurde am Freitag auf dem Album „I Decided“ freigegeben.