Louvre-Angreifer kann „Rache für Syrien“ via Twitter annonciert haben

Der Terrorverdächtige kann mit dem geplanten Angriff auf Twitter gedroht haben, berichtet AFP unter Berufung auf die mit der Ermittlung vertraute Quellen. Wenige Minuten vor dem Vorfall wurden im Account unter dem Namen Abdallah El Hamahmy mehrere Beiträge mit Appellen an die „Brüder in Syrien und Kämpfer aus aller Welt“ auf Arabisch gepostet. Zur selben Zeit bekannte sich der Autor zur Terrormiliz „Islamischer Staat“. Momentan wird ermittelt, ob das Twitter-Konto tatsächlich dem Täter gehört.

Am 3. Februar hat ein französischer Armeeangehöriger das Feuer vor dem Pariser Louvre-Museum eröffnet. Der Soldat schoss auf einen mit einem Messer bewaffneten Menschen. Die Sicherheitsbeamten neutralisierten ihn, er wurde schwer verwundet in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei seiner Aktion habe er „Allahu Akbar“ ausgerufen. Der Sprecher des französischen Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, gab die Festnahme eines zweiten Mannes bekannt, der in den Angriff verwickelt sein kann. Die Behörde ermittelt seine mögliche Rolle in der Aktion, meldete Le Figaro. Dem französischen Premierminister Bernard Cazeneuve zufolge könnte der Vorfall ein versuchter Terroranschlag sein.