Norwegischer Ex-Premier wird auf US-Flughafen für potentiellen Terroristen gehalten

Quelle: Reuters

Die Sicherheitskräfte des internationalen Flughafens Washington-Dulles haben den ehemaligen Ministerpräsidenten von Norwegen, Kjell Magne Bondevik, festgenommen und für etwa eine Stunde einem Verhör unterzogen, meldet der Fernsehsender ABC 7. Grund dafür sei der Vermerk in seinem Pass über die Reise in den Iran vor drei Jahren gewesen, die er aufgrund der Teilnahme an einer Menschenrechtskonferenz unternommen hatte.