Pentagon will jüngste Militäroperation im Jemen mit neun Jahre altem Video aus Internet nachweisen

Das US-Verteidigungsministerium hat in seinem Bericht zum Sondereinsatz gegen das Terrornetzwerk Al-Kaida im Jemen vom 29. Januar irrtümlicherweise einen Clip aus öffentlichen Internetquellen verbreitet, gab der Sender CNN an. Es stellte sich heraus, dass das Video, das die Übungen der Kämpfer in einem islamistischen Trainingslager zeigte, neun Jahre alt war. Das Pentagon rechtfertigte den Fehler damit, dass die Experten nicht genug Zeit für eine gründliche Videoanalyse gehabt hätten.