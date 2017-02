Depeche Mode veröffentlicht neue Single "Where's the Revolution"

Die britische Synthie-Rock-Gruppe Depeche Mode hat das erste Lied von ihrem neuen Album publik gemacht. Das neue Stück „Where's the Revolution“ ist der kontroversen politischen Situation in der Welt gewidmet und baut das Verhältnis zwischen dem Volk und der Staatsmacht aus. Der Frontmann der Kult-Band, David Gahan, charakterisierte das kommende Album „Spirit“ in einem seiner jüngsten Interviews als nicht politisch, sondern der Menschlichkeit und ihrem Platz in der Welt gewidmet.