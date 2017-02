US-Kongress erlaubt Waffenverkauf an psychisch Erkrankte

Das US-Repräsentantenhaus hat die Aufhebung der Gesetzesnovelle bewilligt, laut der Menschen mit solchen psychischen Störungen wie Schizophrenie und generalisierte Angststörung das Recht verweigert worden war, Waffen zu kaufen. Dieser Nachtrag wurde vom Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten Barack Obama in Kraft gesetzt. Den Kongressmitgliedern zufolge habe er gegen den zweiten Zusatzartikel zur Verfassung verstoßen, der das Recht der Bürger auf Besitz und Tragen von Waffen garantieren soll.

Am 5. Januar 2016 hat Barack Obama offiziell seine Pläne angekündigt, die Hintergrundüberprüfungen für Waffenbesitzer und Menschen, die Waffen kaufen wollen, zu erweitern. Dabei erinnerte er an den Amoklauf am 14. Dezember 2012 an der Sandy-Hook-Grundschule und brach in Tränen aus. Bei dem Angriff sind 28 Menschen, darunter 20 Kinder, getötet worden.