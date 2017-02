700 Jahre alte Skulptur von Trump in britischer Kirche entdeckt

In einem Gotteshaus in Southwell, einer Stadt in der englischen Grafschaft Nottinghamshire, wurde eine Plastik aus dem 14. Jahrhundert gefunden, deren Gesicht dem von dem neuen US-Präsidenten Donald Trump ähnelt, berichtet das lokale Tabloid Nottingham Post. Die Ähnlichkeit der Gesichtszüge war den Besuchern aus London eigentlich schon seit langem aufgefallen. Nach den jüngsten US-Präsidentschaftswahlen genießt die Plastik ein enormes Interesse unter Touristen.