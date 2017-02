Angreifer am Pariser Louvre ist ein aus Dubai eingereister Ägypter - Medien

Quelle: Reuters

Der Mann, der am Freitagvormittag die Militärpatrouille vor dem Pariser Louvre-Museum angegriffen hat, sei ein Ägypter, der Ende Januar nach Frankreich aus der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai, gekommen ist, berichtet BFMTV. Laut dem Fernsehsender soll der 29-Jährige eine Wohnung in Paris gemietet haben, die bereits durchsucht worden sei. Der Mann muss Frankreich am 5. Februar verlassen.