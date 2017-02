Bundesrichterin in Detroit suspendiert Trumps Einreiseverbot

Die Bundesrichterin in Detroit im US-Bundesstaat Michigan, Victoria Roberts, hat am Freitag der Klage der Arabisch-amerikanischen Menschenrechtsliga stattgegeben. Sie bekräftigte erneut, dass das aktuelle Einreiseverbot die Personen, die auf legalem Wege in den USA ansässig sind, nicht betrifft. Zu ihnen zählen auch Green-Card-Besitzer.