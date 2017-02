Bei Angreifer am Pariser Louvre kein Sprengsatz gefunden, sein mutmaßlicher Komplize festgenommen

In den beiden Rucksäcken des Mannes, der Soldaten am Pariser Louvre-Museum mit einem Messer angegriffen hatte, wurde kein Sprengsatz gefunden, berichtet BBC unter Berufung auf die Polizei. Die Sicherheitsbeamten neutralisierten ihn, er wurde schwer verwundet in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei seiner Aktion habe er nach vorläufigen Angaben „Allahu Akbar“ ausgerufen. Dem französischen Premierminister Bernard Cazeneuve zufolge könnte der Vorfall ein versuchter Terroranschlag sein.