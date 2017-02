Hitlers "zerstörerischste Waffe" wird in den USA versteigert

Das Auktionshaus „Alexander Historical Auctions“ lässt den roten „Siemens“-Telefonapparat von Adolf Hitler in den USA versteigern. Der blutrote Fernsprecher wurde im Jahr 1945 in seinem Bunker entdeckt. An der Rückseite des Telefons ist ein Reichsadler, ein Hakenkreuz und der Name „Adolf Hitler“ abgebildet.