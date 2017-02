Katholische LGBT-Gemeinschaft in den USA äußert sich gegen antimuslimische Erlässe

Quelle: www.globallookpress.com Katholische LGBT-Gemeinschaft in den USA äußert sich gegen antimuslimische Erlässe

Mitglieder der Organisation Dignity USA zum Schutz der Rechte von schwulen Katholiken haben im US-Kongress ein Schreiben eingebracht, in dem sie aufrufen, den Einreiseverbot für die Staatsbürger der bestimmten Länder aufzuheben. Unter anderem fordern sie, dem US-Präsidenten es zu verbieten, antimuslimische Erlässe zu verabschieden. Es wird betont, dass die katholische Organisation für eine religiöse Freiheit in der Gesellschaft plädiert und die betroffenen Muslime unterstützen will.