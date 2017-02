"Kinder Überraschung" von Beyonce wird zum populärsten Instagram-Post überhaupt

Am 1. Februar hat die US-amerikanische R&B- und Pop-Sängerin Beyoncé in ihrem Istagram-Profil offenbart, dass sie Zwillinge erwartet. „Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie bald um zwei wächst“, schrieb sie. Der Post sammelte bereits mehr als 8,5 Millionen Likes und wurde somit zum populärsten Beitrag in der Geschichte des Microblogs.