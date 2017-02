Krawalle im Westjordanland - israelische Polizei räumt illegale Siedlung Amona

Bei der Räumung der illegalen Siedlung Amona im Westjordanland haben sich ungefähr 200 Jugendliche in einer Synagoge verbarrikadiert. Die Polizei konnte sie jedoch alle aus dem Gotteshaus heraustragen, obwohl sich einige festgekettet, Reifen in Brand gesetzt sowie Barrikaden errichtet hatten. Die dort lebenden Siedler verhielten sich generell aggressiv und griffen die Sicherheitskräfte mit Steinen, Felsbrocken, Flaschen und Eisenstangen an. Dabei wurden mindestens acht Beamte verletzt.