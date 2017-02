Deutschland will Flüchtlinge mit Geld zur Heimkehr bewegen

Das Bundesinnenministerium hat den Beginn eines neuen Migrationsprogramms mit dem Namen „Starthilfe Plus“ auf seiner Webseite vermeldet. Das Programm sieht Auszahlungen an Flüchtlinge vor, die sich dazu entscheiden, freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren. „Starthilfe Plus“ wird in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) eingeführt.