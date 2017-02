Krawalle bei Protesten in Kalifornien gegen Rede des Breitbart-Journalisten

Quelle: RT Krawalle bei Protesten in Kalifornien gegen Rede des Breitbart-Journalisten - Uni in Berkeley geschlossen

Die University of California in Berkeley ist wegen massiver Ausschreitungen geschlossen worden. „Der Erlass zur Sperrung des Campus ist immer noch in Kraft“, heißt es in einem Tweet der örtlichen Polizei. Protestler haben Feuer gelegt, Fenster zerbrochen und Metallabsperrungen niedergerissen, die die Polizeibeamten aufgestellt hatten.