Weißes Haus ändert wieder Einreiseregeln für Green-Card-Besitzer aus bestimmten Ländern

Quelle: www.globallookpress.com

Das Weiße Haus hat am Mittwoch die Einreiseregelung für Green-Card-Besitzer aus den Ländern geändert, für welche Migrationsbeschränkungen eingeführt worden waren. Diese Menschen müssen künftig für ihre Einreise in die USA keine Sonderfreigabe mehr beantragen. „Sie brauchen die Sonderfreigabe nicht mehr, weil, wenn sie legal ihren ständigen Wohnsitz (in den USA. – RT) haben, brauchen sie sie nicht mehr“, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer.