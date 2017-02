Russische Schwarzmeerflotte dementiert angeblichen Beschuss eines ukrainischen Kampftransporters

Russische Schwarzmeerflotte dementiert angeblichen Beschuss eines ukrainischen Kampftransporters

Der Stab der russischen Schwarzmeerflotte hat in einer offiziellen Erklärung eine Facebook-Meldung von Swjatoslaw Zegolko, dem Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, kommentiert. Dem Beamten zufolge sei ein ukrainischer taktischer Kampfzonentransporter am 1. Februar beim Trainingsflug über der maritimen Wirtschaftszone des Landes beschossen worden. "Alle Behauptungen der ukrainischen Seite über den vermeintlichen Beschuss der An-26-Maschine sind Lüge pur", so der Stab.