Mauer an der Grenze zwischen Mexiko und den USA existiert schon in Deutschland [VIDEO]

Das Hamburger Museum Miniatur Wunderland hat eine Ausstellung eröffnet, in der die Modellmauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko das Hauptexponat ist. Das Projekt gilt als Reaktion des Museums auf die Erklärung von Trump, dass er von seiner Absicht, die Mauer zwischen den beiden Ländern zu errichten, nicht verzichtet. In seinem Facebook-Profil ruft das Kunstzentrum "liebe Freunde aus Amerika" auf, sich "nicht einzumauern".